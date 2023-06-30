Обучение без границ: Житель Семея учит незрячих Корану

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее уже 10 лет проводятся специальные курсы для незрячих людей, где обучают чтению Корана по методу Брайля. Подробнее о том, как создавался курс, мы поговорили с основателем Аскаром Шакировым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я окончил Египетский университет исламской культуры Нур-Мубарак в Алматы. После чего начал работать в мечети. Но, в целях продолжения обучения по специализации, продолжил учебу в Международном исламском университете в Малайзии по специальности «Исламский банкинг и исламские финансы». Именно тогда, в качестве дополнительного предмета обучался методу Брайля. Методология Малайзии показалась затянутой, и мы создали альтернативный метод, который помог изучить Коран в течение короткого периода времени», - начал свой рассказ собеседник.

Аскар-устаз, как называют нашего собеседника студенты, после окончания вуза начал работать найб имамом в Семее и обучать арабскому языку прихожан мечети. По его словам, первые мысли о преподавании Корана незрячим людям появились еще до обучения в Малайзии.

«Когда только начал работать в мечети, ко мне на обучение пришел житель города, который родился слепым. Он у меня спросил о том, как я могу его обучить. Если честно, то до этого момента даже не задумывался о таких вещах. Ответил, что пока буду ему читать суры, а затем он должен повторить их за мной, пока не выучит. Уже в Малайзии был приятно удивлен, что появилась такая возможность – обучиться технике знаменитого французского ученого. Подумал, что это все не случайно», - продолжает собеседник.

Первое обучение незрячих людей началось в 2013 году. Тогда на курсы пришли не только жители города, но и из ближних регионов.

«Курс длится по-разному, в зависимости от того ученик тотально незрячий или у него приобретённый в раннем возрасте недуг. Надо сказать, что незрячий человек учит шрифт Брайля немного дольше, чем те, кто едва видит. Пальцы рук должны почувствовать мелкий шрифт Брайля, а для этого надо время. На все это примерно уходит 2 месяца. У нас был случай, когда к нам приехал 9 летний мальчик, который выучил алфавит всего за 15 дней», - делится нюансами Аскар Шакиров.

Как отмечает собеседник, курсы может посещать любой желающий независимо от возраста. Главное – желание и намерение.

«Отмечу, мы обучаем не игривого ребенка, а ребенка, чей ум несколько сконцентрирован. Мы не делим на группы, и все обучаются вместе, но подход к людям, конечно же разный. В прошлом году мы в стенах своего родного университета Нур-Мубарак провели курсы, куда съехались даже незрячие студенты из Кыргызстана и Узбекистана. Хотелось бы поблагодарить руководство университета и в отдельности проректора Кайрата Курманбаева за оказанную поддержку и организацию данного курса. Для студентов было предоставлено общежитие и питание. Сами курсы проходят абсолютно бесплатно», - рассказал он.

По словам собеседника, как и везде, в работе с незрячими людьми бывают некие сложности. Потому что многие люди убеждены, что слепота или слабое зрение представляются такой проблемой, которая мешает жить полноценно и добиваться успеха в любой сфере. Но важно помнить, что даже такой страшный недуг не мешает жить полноценной жизнью.

«Работая с такими людьми, важно иметь двойное спокойствие и терпение. Без этого невозможно пройти этот путь, потому что для многих слепота является причиной депрессии. Среди них есть люди, которые никогда не видели белого света. У них мировоззрение и восприятие мира отличаются от нашего. Поэтому очень важно научиться мыслить, как они, и смотреть на все через их призму. Но в целом они обладают такими же навыками, как и мы. Даже бывают случаи, когда незрячий студент начинает читать Коран после двух месяцев ежедневных усилий, а зрячие студенты за месяц.», - объясняет Аскар Шакиров.

Как отмечалось ранее, курсы проводятся бесплатно за счет спонсоров мечети. Но, финансовых средств хватает не всегда.

«Чтобы записаться на курс, необходимо обратиться через Instagram или в центральную мечеть Семея. Хотелось бы отметить, что нам не помешала бы поддержка от государства. Тут речь идет даже не о зарплате. Мы книги Брайля купили еще в Малайзии, но бывает, что их не хватает и людям приходится обучаться по очереди, ждать друг друга. Нужны бумага и принтеры, специальные машинки, но увы. Студенты по возможности сами покупают, но не у всех есть возможность. Покупку дорогостоящего брайлевского дисплея и необходимой техники для выхода в сеть могут позволить себе единицы», - рассказывает Аскар Шакиров.

Собеседник отметил, что после окончания курса дается сертификат о его прохождении. В дальнейшем, желающие могут обучать других по этой методике. Есть ученики, которые хорошо изучили метод и обучают других незрячих людей в медресе в мечетях у себя в городе.