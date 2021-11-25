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Обучающий семинар для правоохранительных органов проведен АФМ РК в Нур-Султане

25 Ноября 2021 19:33
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Обучающий семинар для правоохранительных органов проведен АФМ РК в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу организован обучающий семинар для сотрудников правоохранительных и специальных органов, работников государственных органов-регуляторов, а также субъектов финансового мониторинга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

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Обучающий семинар по подготовке к интервьюированию в рамках Взаимной оценки ЕАГ проведен в гибридном формате – участие было предусмотрено как онлайн, так и оффлайн.

Повесткой семинара стали вводные вопросы по Международным стандартам по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, процедурам Взаимной оценки ЕАГ и национальному законодательству в части ПОД/ФТ.

Следует отметить, что данный семинар является одним из первых этапов подготовки к интервьюированию с экспертами-оценщиками ЕАГ в рамках второго раунда Взаимной оценки, которую Казахстану предстоит пройти в 2022 году.

В этой связи, все участники национальной системы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, уделяют особое внимание подготовке и принимают активное участие в интервьюировании.

Аналогичные обучающие мероприятия продлятся до марта 2022 года.


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