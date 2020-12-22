Обучающий семинар для общественных наблюдателей на выборах прошел в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Доме дружбы Караганды прошел обучающий семинар для общественных наблюдателей по подготовке к предстоящим выборам депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, которые состоятся 10 января 2021 года, передает МИА «Казинформ».
На встрече присутствовали представители Профсоюзного центра области, Гражданского альянса, общественных объединений «Граждане Казахстана», «Жарқын болашақ» и др. НПО. Также приняли участие независимые наблюдатели. Основная задача наблюдателей –содействовать справедливости и честности выборов. Главным принципом для них станет открытость, прозрачность и объективная оценка.
Наблюдателям было разъяснено об избирательном праве, системе и компетенции избирательных органов, организации деятельности избирательной комиссии в день голосования, полномочиях наблюдателей от общественных объединений, правах и обязанностях наблюдателей, о принципах работы наблюдателей, о порядке и организации голосования, проведении голосования, процедуре подсчета голосов на избирательном участке и праве наблюдателей присутствовать и наблюдать за подсчетом голосов, об административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства Республики Казахстан о выборах.