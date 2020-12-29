Обучающимся в российских вузах казахстанцам разрешат защиту дипломных работ дистанционно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские студенты, не имеющие возможность прибыть в Россию из-за эпидемической ситуации, могут обучаться дистанционно. Российские вузы могут разработать для них индивидуальные учебные планы или предоставить академический отпуск. Об этом сообщается на сайте посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

«По итогам проведенных переговоров дипломатов Посольства с руководством Министерства науки и высшего образования России, Министерства просвещения России, ведущих ВУЗов России сообщаем следующее.

Российская сторона заверила, что казахстанские студенты, в настоящее время не имеющие возможность прибыть в Россию из-за эпидемической ситуации, могут обучаться дистанционно. В частности, Министерство науки и высшего образования призвало российские вузы разработать индивидуальные учебные планы или предоставить академический отпуск», - говорится в сообщении посольства.

Кроме того, на сайте ведомства отмечено, что те студенты, которые не смогут попасть в Россию к моменту окончания учебы, смогут защитить диплом дистанционно.

Также было подчеркнуто, что отчисления в связи с переходом на удаленный формат производиться не будут. Для тех выпускников, кто к моменту окончания учебы не сумеет попасть в страну, предусмотрена защита дипломных работ в дистанционном режиме.

«С российской стороной достигнута договоренность об организации ПЦР-тестирования на коронавирус возвращающихся казахстанских студентов и обеспечении мест в общежитиях для прохождения 14-дневного карантина.

Посольство держит на контроле ситуацию с казахстанскими студентами, работа продолжается. В случае возникновения вопросов, связанных с отчислением казахстанцев, они будут рассматриваться в индивидуальном порядке», - сказано в сообщении посольства.

Напомним, Россия стала четвертой страной мира, где выявили более 3 млн заразившихся коронавирусом.