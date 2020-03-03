Обучающиеся в Китае казахстанские студенты продолжают учебу в онлайн-режиме – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большая часть казахстанских студентов, обучающихся в Китае, продолжают обучаться дистанционно. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большая часть казахстанских студентов уехала из Китая. В прошлом месяце каникулы были продлены. Даже если учеба в вузах Китая началась, в нескольких университетах занятия проводятся в онлайн-режиме. Наши студенты учебу продолжают дистанционно в Казахстане. Не можем сказать, что во всех университетах есть возможность обучаться онлайн, так как у некоторых вузах не выстроены технические моменты», - сказал Айбек Смадияров агентству «Казинформ».

Говоря об университетах, в которых нет возможности обучать дистанционно, официальный представитель внешнеполитического ведомства отметил, что решать вопрос в этом случае должны уже сами студенты. Они должны напрямую выйти на связь с университетами.

«Если допустим студент обучается по программе «Болашак», то в этом случае мы договариваемся. А в дела самостоятельно поступивших, к сожалению, не можем вмешиваться. Обучающиеся сами должны принимать решение с университетами», - проинформировал А. Смадияров.

Между тем по словам Айбека Смадиярова, в эпицентре вспышки коронавирусной инфекции - городе Ухане все еще остаются казахстанские студенты, отказавшиеся вернуться на родину.

Напомним, 2 февраля текущего года были эвакуированы 83 казахстанцев, 80 из которых - студенты.

Студенты, которые находились на карантине, были выписаны 16 февраля из многопрофильного центра Нур-Султана.



