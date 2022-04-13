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    21:04, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Обучающие марафоны для молодёжи проводят в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Молодёжный ресурсный центр Карагандинской области проводит обучающий марафон All Inclusive по формированию у молодых людей с ограниченными возможностями цифровых навыков и soft-skills, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Цель проекта – оказание содействия в трудоустройстве и социализации молодёжи с ограниченными возможностями. В ходе марафона запланировано проведение 10-дневного интенсива по обучению soft-skills, формированию основных навыков цифровой грамотности и пользования электронными госуслугами, ознакомление с цифровыми профессиями, повышение информированности о возможностях трудоустройства. По окончании обучения участникам будут выданы сертификаты и организованы встречи с консультантами по трудоустройству Центра занятости населения города Караганды», – рассказали в МРЦ области.

    Партнёрами проекта выступили Компьютерная академия «Шаг», образовательный IT-hub «Терриконовая долина», КФ НАО «Правительство для граждан», а также психологи Акниет Диханбай и Елена Сергованцева.

    Также Молодёжный ресурсный центр организовал марафон «Я В РЕСУРСЕ» для студентов старших курсов. Он направлен на работу с молодёжью в возрасте 18–21 лет в период профессионального становления и самоопределения.

    «Уже проведено одно занятие «Границы и Люди». Участвовали студенты вузов Карагандинской области. Следующие занятия пройдут 14 и 21 апреля», – сообщили в МРЦ.


    Теги:
    Образование Карагандинская область Молодежь
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