Обучающие марафоны для молодёжи проводят в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Молодёжный ресурсный центр Карагандинской области проводит обучающий марафон All Inclusive по формированию у молодых людей с ограниченными возможностями цифровых навыков и soft-skills, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Цель проекта – оказание содействия в трудоустройстве и социализации молодёжи с ограниченными возможностями. В ходе марафона запланировано проведение 10-дневного интенсива по обучению soft-skills, формированию основных навыков цифровой грамотности и пользования электронными госуслугами, ознакомление с цифровыми профессиями, повышение информированности о возможностях трудоустройства. По окончании обучения участникам будут выданы сертификаты и организованы встречи с консультантами по трудоустройству Центра занятости населения города Караганды», – рассказали в МРЦ области.

Партнёрами проекта выступили Компьютерная академия «Шаг», образовательный IT-hub «Терриконовая долина», КФ НАО «Правительство для граждан», а также психологи Акниет Диханбай и Елена Сергованцева.

Также Молодёжный ресурсный центр организовал марафон «Я В РЕСУРСЕ» для студентов старших курсов. Он направлен на работу с молодёжью в возрасте 18–21 лет в период профессионального становления и самоопределения.

«Уже проведено одно занятие «Границы и Люди». Участвовали студенты вузов Карагандинской области. Следующие занятия пройдут 14 и 21 апреля», – сообщили в МРЦ.