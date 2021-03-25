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    14:55, 25 Март 2021 | GMT +6

    Обучающие курсы по экологической журналистике завершились в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахском национальном университете им. Аль-Фараби завершились обучающие курсы по экологической журналистике, которые проводятся по инициативе Министерства информации и общественного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В течение пяти дней участникам курсов разъяснялись актуальные вопросы по освещению экологических вопросов в СМИ, экологическому образованию и воспитанию, проблемам утилизации отходов и охраны окружающей среды.

    Участники получили возможность принять участие в экотуре по кампусу университета, в лабораторных занятиях, а также посетить биомузей, зону зеленых технологий.

    Курсами охвачены более 50 представителей СМИ (АО «РТРК «Қазақстан», АО «МИА «Казинформ», медиахолдинг «Nur-Media», информационно-аналитический портал Orda.kz, ОРТ Казахстан – Евразия и др.) и гражданского сектора. По окончании курса всем участникам были вручены сертификаты.

    В мероприятии приняли участие представитель департамента глобальных коммуникаций ООН в РК – руководитель информационного бюро ООН в Казахстане Властимил Самек, представитель Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы Сергей Карпов.

    Лекторами выступили доктор политических наук, заведующая кафедрой печати и электронных СМИ КазНУ им. Аль-Фараби, профессор Султанбаева Гульмира, заведующая кафедрой ЮНЕСКО по устойчивому развитию КазНУ им. Аль-Фараби, кандидат географических наук, ассоциированный профессор Базарбаева Турсынкул, старший преподаватель кафедры печати и электронных СМИ КазНУ им. Аль-Фараби Нода Лариса, Председатель Ассоциации практикующих экологов Маликова Лаура и другие.

    Напомним, в 2020 году был заключен Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством информации и общественного развития РК, Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби и Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК. Основная цель меморандума - подготовка отраслевых журналистов, специализирующихся в экологической сфере.



    Теги:
    Образование Другие государственные органы Экология СМИ Общество Алматы
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