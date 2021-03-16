Обучающие курсы по экологической журналистике стартовали в Алматы
Как пояснила А. Балаева, курсы проводятся в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством информации и общественного развития РК, Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби и Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК, заключенного в 2020 году.
В течение пяти дней слушателям курсов будут разъяснены актуальные вопросы по освещению экологических проблем в СМИ, экологическому образованию и воспитанию, проблемам утилизации отходов и охраны окружающей среды.
С приветственной речью на открытии курсов выступил представитель Департамента глобальных коммуникаций ООН в РК – Руководитель информационного бюро ООН в Казахстане господин Властимил Самек.
В качестве спикеров выступят преподаватели КазНУ им. Аль-Фараби и председатель Ассоциации практикующих экологов.
«Обучающие курсы пройдут до 19 марта 2021 года. Онлайн-трансляция проходит на официальной странице Казахского национального университета им. Аль-Фараби в Facebook», - сообщила министр.