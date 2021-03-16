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    22:11, 15 Март 2021 | GMT +6

    Обучающие курсы по экологической журналистике стартовали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 15 марта, по инициативе Министерства информации и общественного развития РК Казахский национальный университет им. Аль-Фараби приступил к проведению обучающих курсов для журналистов, специализирующихся в экологической сфере (программа прилагается). Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава ведомства Аида Балаева, передает МИА «Казинформ».

    Как пояснила А. Балаева, курсы проводятся в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством информации и общественного развития РК, Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби и Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК, заключенного в 2020 году.

    В течение пяти дней слушателям курсов будут разъяснены актуальные вопросы по освещению экологических проблем в СМИ, экологическому образованию и воспитанию, проблемам утилизации отходов и охраны окружающей среды.

    С приветственной речью на открытии курсов выступил представитель Департамента глобальных коммуникаций ООН в РК – Руководитель информационного бюро ООН в Казахстане господин Властимил Самек.

    В качестве спикеров выступят преподаватели КазНУ им. Аль-Фараби и председатель Ассоциации практикующих экологов.

    «Обучающие курсы пройдут до 19 марта 2021 года. Онлайн-трансляция проходит на официальной странице Казахского национального университета им. Аль-Фараби в Facebook», - сообщила министр.


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