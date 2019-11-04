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Обучающее совещание нового формата для полицейских прошло в Акмолинской области

4 Ноября 2019 01:07
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Обучающее совещание нового формата для полицейских прошло в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Обучающее совещание нового формата для полицейских прошло в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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По инициативе временно исполняющего обязанности начальника ДП Акмолинской области генерал-майора Арманбека Баймурзина для руководителей подведомственных подразделений был организован обучающий семинар.

«В рамках совещания нового формата прошло тестирование заместителей городских управлений и районных отделов полиции по оперативной работе на знание законодательства РК, служебную и профессиональную подготовку, ведомственные нормативно-правовые акты и приказы, а также основ служебной этики. На обучающем мероприятии были продемонстрированы видеоролики с анализом основных норм ислама и методики разоблачения идеологии деструктивных религиозных течений, сект и экстремистских организаций. Особое внимание уделялось вопросам тактики и методики выявления преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, документирования. Участниками встречи был рассмотрен порядок проведения следственно-оперативных мероприятий», - рассказали в ведомстве.

В завершение обучающей встречи состоялось соревнование по мини-футболу. Победителями соревнований стала команда личного состава управления криминальной полиции. Почетное второе место заняла команда руководителей оперативных управлений ДП. Третье место досталось сборной из числа заместителей ГУРОП по оперативной работе. Также в номинациях на звание лучшего защитника, вратаря и нападающего были поощрены отличившиеся сотрудники.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Образование, МВД РК,
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Автор:

Оксана Матасова

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