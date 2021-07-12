Обучаться за рубежом будут молодые онкологи, кардиологи и реабилитологи ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провел расширенное аппаратное совещание областного акимата. В ходе мероприятия, которое прошло в онлайн формате, были рассмотрены вопросы реализации Комплексной программы по повышению эффективности системы здравоохранения области на 2020-2022 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата ВКО.

Руководитель управления здравоохранения ВКО Ермек Омарбеков напомнил, что в рамках задач по развитию человеческого капитала в регионе проводится трёхуровневое обучение медицинских работников области.

По III уровню за рубежом запланировано обучить 60 специалистов области по направлениям «онкология», «радиология», «кардиология», «кардиохирургия», «неврология», «пульмонология», «родовспоможение», «реабилитация» (в том числе постковидных пациентов). Обучение будет проходить на базе сильнейших клиник РФ, Польши и Израиля.

«Развитие этих направлений связано с внедрением высоких технологий. Особая необходимость в обмене международным опытом возникла в условиях пандемии в связи со значительным ухудшением течения заболеваний на фоне опасной инфекции. Для обучения представлены кандидатуры молодых специалистов, составляющих активный кадровый потенциал медицинских организаций с обновленным современным оборудованием и материально-технической базой», - пояснил Е. Омарбеков.

Так, например, семеро специалистов Центра ядерной медицины и онкологии города Семей (врачи, медицинские физики и инженеры-химики) в течение нескольких месяцев будут перенимать опыт у польских коллег. Обучение специалистов кардиологического, кардиохирургического и неврологического профилей планируется провести в Израиле. В их числе будут 8 специалистов онкоцентра города Усть-Каменогорск.

В текущем году поедут заграницу 10 реабилитологов области. Половина из них выбрала обучение в РФ по теме «Постковидная реабилитация». Другая половина направится в Израиль для изучения вопросов взрослой и детской реабилитации по направлениям, которые недостаточно развиты в нашей стране: рассеянный склероз, реабилитация после травм головы, расстройство пищевого поведения, посттравматическое стрессовое расстройство.

Также для повышения уровня организаций родовспоможения на селе в этом году обучат 10 акушер-гинекологов.

По II уровню проведено два мастер-класса с привлечением профессоров ведущих клиник РФ, Грузии и Кореи, в ходе которых обучение прошел 51 специалист по направлению «материнство и детство». По направлению «радиология» ожидается визит лекторов из РФ.

По I уровню обучения в ведущих клиниках и университетах страны по актуальным направлениям обучатся 203 медицинских работника региона.

Заслушав информацию, аким области Даниал Ахметов подчеркнул, что повышение квалификации медицинских специалистов региона по направлениям «материнство и детство», «онкология и радиология» и «кардиология» входит в число основных приоритетов Комплексной программы по повышению эффективности системы здравоохранения области на 2020-2022 годы, поэтому данный вопрос находится на особом контроле акимата.

Также в ходе онлайн-совещания были рассмотрены вопросы обеспечения области широкополосным доступом к интернету, подготовки спортсменов ВКО к Олимпийским играм в Токио и модернизации систем уличного освещения Усть-Каменогорска и Семея.

Кроме того, участники мероприятия обсудили динамику реализации Плана развития Зайсанского района на 2020 - 2024 годы и предоставления грантов на реализацию новых бизнес-идей по Госпрограмме «Еңбек».