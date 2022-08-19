19 Августа 2022 19:21

Обучать игре на домбре и фортепиано будут бесплатно в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске планируют открыть бесплатные кружки по обучению игре на фортепиано, скрипке, домбре, гитаре, актерскому мастерству, живописи, вокалу, хореографии и шахматам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования, это будут дополнительные 210 мест к имеющимся.

«Во Дворце школьников будут функционировать 95 кружков. Из них 88 – бесплатные. В новом учебном году откроются кружки по программированию на английском языке, информатике, краеведению, английскому языку, флористике, графическому и ландшафтному дизайну, робототехнике. В областном Центре творчества детей и юношества работают 26 бесплатных кружков. Откроется по игре на домбре на 45 мест», - сообщили в пресс-службе.

Всего по области действуют более двух тыс. бесплатных секций и около трех тыс. кружков по восьми направлениям: научно-техническое, научно-биологическое (экологическое), инклюзивное, социально-педагогическое, художественно-эстетическое, музыкально-инструментальное, физкультурно-оздоровительное, туристско-краеведческое.

Функционируют 83 организации дополнительного образования, из них 39 относятся к системе образования, 26 - к спорту, шесть - к культуре, 12 частных учреждений.

«В рамках реализации государственного заказа на дополнительное образование по сферам образования, спорта и культуры в этом году дополнительно пять тыс. детей смогут посещать бесплатно кружки и секции. На эти цели выделили 400 млн тенге. Охват детей увеличится до 80%. До 1-го октября во всех организациях дополнительного образования работает приемная комиссия по набору обучающихся для занятий в кружки», - добавили в пресс-службе.