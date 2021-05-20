Обучать детей плаванию планируют на водоемах в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели готовятся к купальному сезону. Открыть его планируют только в июне, однако уже на водоемах много купающихся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Кангужинов напомнил, что в этом году определят места для купания на 12 озерах и реке Есиль.

«Прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС по вопросу обеспечения безопасности населения в купальный период. Профилактическая работа организована и проводится с начала года во всех районах области и Петропавловске. За минувшие выходные сотрудники департамента провели 32 рейда по местам купания и рыбной ловле. Раздали более 600 памяток и брошюр, провели разъяснительные беседы о соблюдении правил безопасности на водоемах», - рассказал М. Кангужинов.

По его словам, сейчас местные исполнительные органы, арендаторы пляжей и спасателей готовятся к сезону.

Создают на пляжах пункты медицинской помощи и посты общественной безопасности, проводят инвентаризацию водоемов для передачи их во временное пользование для организации досуга населения. В места массового отдыха привлекают добровольных спасателей, которые прошли обучение в оперативно-спасательном отряде, волонтеров и медицинских работников. На водоемах готовят специальные участки для организации обучения детей плаванию.

В местах, непригодных для купания, устанавливают запрещающие знаки. На местах массового отдыха на воде, традиционно посещаемых населением и не входящих в перечень разрешенных мест, организуют совместное дежурство сотрудников акиматов сельских округов с участковыми инспекторами.



