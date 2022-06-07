Обучать английскому языку школьников планируют начать с третьего класса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил, что с нового учебного года школьники, обучающиеся на государственном языке, будут обучаться только на родном языке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Решение, которое было принято по изучению языков в начальной школе, имеет соответствующее научное обоснование. Здесь не надо искать каких-то причин, это только наука, дидактика. Когда ребенок приходит в 1 класс и у него сразу три букваря: казахский, русский, английский. Шестилетнему ребенку очень сложно. Мы видим в последние годы, проводили мониторинг, есть необходимость принятия других решений», - сообщил Асхат Аймагамбетов журналистам после заседания Правительства.

«Планируется, что с нового учебного года, чтобы дети, которые обучаются на государственном языке, сначала изучали казахский родной язык. Когда уже научатся читать и писать, поймут сам процесс и методику, то во 2 классе для этих детей будет гораздо проще изучать русский язык. В 3 классе еще проще изучить третий язык уже на латинской графике. Это наши предложения, наши планы», - заявил министр образования и науки.

Он уточнил, что обновлять учебники в этом году нет надобности.

Ранее министр заявил, что Министерство образования и науки сейчас работает над задачей по разделению ведомства.