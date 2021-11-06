Обсуждены вопросы полной реабилитации жертв репрессий, боровшихся за свободу и независимость Казахстана

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За 30 лет Независимости в Казахстане не принят специальный государственный акт по полной юридической, политической реабилитации жертв репрессий, боровшихся за независимость страны. Об этом в ходе республиканского семинара рассказал член государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, руководитель проектного офиса Сабыр Касымов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Нур-Султане проектный офис Госкомиссии совместно с акиматом Актюбинской области провел очередной республиканский тематический семинар по обмену опытом и информацией с региональными комиссиями и их рабочими группами по сбору материалов для подготовки предложений по реабилитации участников политических выступлений народа (группы людей), общественных и политических организаций, индивидуально боровшихся за независимость и территориальную целостность Казахстана, а также лиц, подвергнутых государственному преследованию и репрессиям за эти идеи в служебной, научной, культурной и других сферах .

В работе семинара приняли участие члены рабочей группы государственной комиссии и представители рабочих групп региональных комиссий всех регионов республики, госслужащие, ученые, общественные деятели.

Член Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, руководитель Проектного офиса по сопровождению деятельности Госкомиссии Сабыр Касымов рассказал о необходимости полной юридической и политической реабилитации жертв репрессий, которые боролись за свободу и независимость страны.

«Казахстан за 30 лет Независимости не принял специального государственного акта по полной юридической, а главное, политической реабилитации этой категории жертв репрессий. В законе РК «О реабилитации жертв массовых политических репрессий» от 14 апреля 1993 года эта категория жертв репрессий вообще не упоминается, нет ни одного слова о жертвах – борцах за свободу и независимость и территориальную целостность Казахстана. Хотя эти репрессии – самые длительные по срокам, самые системные и самые жестокие и скрытые», - говорит он.

По его мнению, независимо от срока давности необходима реабилитация политических выступлений народа, групп людей, политических и общественных организаций, цивилизованно боровшихся за свободу и независимость Казахстана, но подвергнутых за это репрессиям, а также лиц, репрессированных за такую деятельность в общественно-политической, духовной, служебной, научной, культурной и творческой сферах.

Также С.Касымов отметил, что под видом борьбы с «казахским буржуазным национализмом» (в позднесоветский период – «казахским национализмом») и «националистами» уничтожалась и преследовалась лучшая часть политической, творческой, научной, духовной национальной элиты Казахстана. Преследовались, подвергались репрессиям демократические, а также научные, духовные идеи, соответственно их инициаторы и носители. Поэтому подлежат политической реабилитации как сами идеи, так и носители, и все жертвы-борцы за национальную свободу Казахстана.

«Выступая за интересы, свободу и независимость Казахстана, подвергались репрессиям не только казахи, но и сотни, тысячи представителей русского, узбекского, еврейского, украинского, кыргызского и других народов, которые искренне участвовали в этой борьбе как с оружием в руках, так и на политическом и идеологическом фронтах. Но о них мало кто знает. Поэтому очень важно и нужно возродить их подвиг, увековечить в Казахстане их имена», - добавил С.Касымов.