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    19:09, 29 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Обсуждены перспективы усиления сотрудничества в торговле между Казахстаном и Пакистаном

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр торговли интеграции Серик Жумангарин провел переговоры с министром коммерции Исламской Республики Пакистан Саидом Навид Камаром. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Встреча прошла в режиме онлайн, участники обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в сферах сельского хозяйства, поставок газа и угля из Казахстана в Пакистан, взаимодействия в сфере банковского сектора. Также стороны рассмотрели нюансы разрабатываемых проектов межправительственных соглашений о транзитной торговле, о сотрудничестве и административной взаимной помощи в таможенных делах.

    В завершение встречи Серик Жумангарин поблагодарил всех за конструктивный и продуктивный диалог, подчеркнув стремление Казахстана к установлению взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества и дальнейшему расширению казахстанско-пакистанского диалога.

    За январь-июль 2022 года товарооборот сельхозпродукции и продуктов переработки сельхозсырья между Казахстаном и Пакистаном составил $12,6 млн, что на 28,8% больше, чем за 2021 год ($9,8 млн).







    Фото: primeminister.kz

    Теги:
    Пакистан Внешняя политика Казахстана Экономика Минторговли Международная деятельность Правительство
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