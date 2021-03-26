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Обсуждены перспективы использования ресурсов ОДКБ в миротворческой деятельности ООН

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
26 Марта 2021, 14:42
Обсуждены перспективы использования ресурсов ОДКБ в миротворческой деятельности ООН

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Эксперты ООН и Секретариата ОДКБ в режиме видеоконференцсвязи провели консультации по миротворческой тематике, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 25 марта состоялись консультации представителей Секретариата ОДКБ со специалистами Департамента операций по поддержанию мира Секретариата ООН на экспертном уровне в режиме видеоконференцсвязи.

«В ходе консультаций состоялся обмен мнениями о последовательности подготовки и проведения процедуры сертификации экспертами ООН программ подготовки по миротворческой тематике Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова академия Вооруженных Сил Российской Федерации», являющейся базовой учебно-методической организацией по подготовке персонала Миротворческих сил ОДКБ», - отметил он.

Также эксперты обсудили вопросы, касающиеся особенностей регистрации сводных миротворческих формирований ОДКБ в Системе готовности миротворческого потенциала ООН (UN PCRS).

Одним из важных результатов проведенного мероприятия стало подтверждение готовности к дальнейшему взаимодействию по вопросам задействования миротворческих ресурсов ОДКБ в миротворческой деятельности ООН.


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