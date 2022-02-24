Обсужден план развития города Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Проекты по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройству города Актобе, которые планируется реализовать в этом году, были рассмотрены на совещании под председательством акима области Ондасына Уразалина. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Актобе в этом году планируется установить 50 детских игровых площадок, воркаут-площадок, построить по пять футбольных и баскетбольных полей. Будут продолжены масштабные работы по благоустройству парков и скверов, реновации старых домов, асфальтированию и освещению дворов многоэтажных домов. Кроме того, планируется заменить 1 500 устаревших ламп на энергосберегающие.

Аким области Ондасын Уразалин подчеркнул, что все эти проекты имеют высокую значимость для улучшения жизнедеятельности областного центра, повышения качества жизни актюбинцев. Глава региона поручил обеспечить качественное выполнение работ в установленные сроки.