Обсуждать ребенка при родителях других учеников не стоит – глава Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимо изменить формат проведения родительских собраний. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Неоднократно поднимался вопрос о проведении родительских собраний в школах. В прошлом году было поручено перейти на новый формат проведения родительских собраний. Не нужно, как раньше, собирать всех родителей в классе и обсуждать успеваемость и поведение ребенка. В присутствии других родителей не стоит обсуждать чужого ребенка», - сказал на аппаратном совещании министр образования.

По его словам, каждому родителю педагог должен предоставить информацию об успеваемости и поведении ребенка.

«Конечно, когда при других родителях обсуждают твоего ребенка, родители не хотят приходить на школьные собрания. Поэтому нужно переходить к новому формату проведения родительских собраний. Учителя должны доводить до родителей информацию о том, каким предметом заинтересован их ребенок, какие предметы следует дополнительно изучить», - добавил Асхат Аймагамбетов.