РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:26, 07 Июнь 2022 | GMT +6

    Обсуждать ребенка при родителях других учеников не стоит – глава Минобразования РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимо изменить формат проведения родительских собраний. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Неоднократно поднимался вопрос о проведении родительских собраний в школах. В прошлом году было поручено перейти на новый формат проведения родительских собраний. Не нужно, как раньше, собирать всех родителей в классе и обсуждать успеваемость и поведение ребенка. В присутствии других родителей не стоит обсуждать чужого ребенка», - сказал на аппаратном совещании министр образования.

    По его словам, каждому родителю педагог должен предоставить информацию об успеваемости и поведении ребенка.

    «Конечно, когда при других родителях обсуждают твоего ребенка, родители не хотят приходить на школьные собрания. Поэтому нужно переходить к новому формату проведения родительских собраний. Учителя должны доводить до родителей информацию о том, каким предметом заинтересован их ребенок, какие предметы следует дополнительно изучить», - добавил Асхат Аймагамбетов.

    Ранее сообщалось, что исполнение гимна на линейках может стать правилом для всех школ Казахстана.
    Теги:
    МОН Другие государственные органы Образование
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!