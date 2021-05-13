Обсуждается вхождение лото-клубов и букмекерских контор в проект Ashyq - НПП «Атамекен»
«В обработке в дополнении к пяти тысячам участников по регионам находятся более 1200 заявок. Более 300 участников работают в добровольном режиме без льгот: представители образовательных центров, домов отдыха, гостиниц, медицинских центров, стоматологии, отдельные бутики в ТРЦ. Сейчас также обсуждаем, помимо расширенной базы участников проекта, вхождение в Ashyq лото-клубов и букмекерских контор», - сообщила Юлия Якупбаева.
По ее словам, участники, которые наработали хорошие процедуры, получили дополнительные льготы.
«Вы знаете, что постановлением санитарного врача от 30 апреля перечень участников существенным образом расширился. Те участники, которые наработали хорошие процедуры, получили дополнительные льготы. Например, до 2 часов разрешена работа объектов общественного питания. Открылись фудкорты, межобластные туристические перевозки, выставки, разрешены спортивные мероприятия со зрителями, открылись бильярдные клубы», - добавила она.