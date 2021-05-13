НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сейчас, помимо расширенной базы участников проекта, обсуждается вхождение в Ashyq лото-клубов и букмекерских контор. Об этом сообщила заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Юлия Якупбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В обработке в дополнении к пяти тысячам участников по регионам находятся более 1200 заявок. Более 300 участников работают в добровольном режиме без льгот: представители образовательных центров, домов отдыха, гостиниц, медицинских центров, стоматологии, отдельные бутики в ТРЦ. Сейчас также обсуждаем, помимо расширенной базы участников проекта, вхождение в Ashyq лото-клубов и букмекерских контор», - сообщила Юлия Якупбаева.

По ее словам, участники, которые наработали хорошие процедуры, получили дополнительные льготы.

«Вы знаете, что постановлением санитарного врача от 30 апреля перечень участников существенным образом расширился. Те участники, которые наработали хорошие процедуры, получили дополнительные льготы. Например, до 2 часов разрешена работа объектов общественного питания. Открылись фудкорты, межобластные туристические перевозки, выставки, разрешены спортивные мероприятия со зрителями, открылись бильярдные клубы», - добавила она.