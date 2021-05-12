Обстоятельства смерти грудного ребенка выясняют полицейские в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские проводят досудебное расследование по факту смерти младенца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, факт смерти 1,5-месячного ребенка зарегистрировали в селе Байтерек Кызылжарского района.

«25-летняя мама пояснила, что в ночь с 6-го на 7-е мая просыпалась около 5 часов утра, покормила ребенка грудью, после чего усыпила малыша и уснула сама. Проснулась около 7.30 часов и обнаружила, что ребенок не дышит. Родные вызвали фельдшера, которая констатировала смерть грудничка. В ходе осмотра тела ребенка каких-либо телесных повреждений обнаружено не было, тело ребенка было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В выписке указана «внезапная смерть грудного ребенка», - прокомментировали в пресс-службе.

В департаменте добавили, что проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное и объективное исследование обстоятельств дела.