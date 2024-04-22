Обстановка в области остается стабильно сложной. Сергеевское водохранилище заполнено на 169%, перелив через гребень плотины составляет 3 метра 60 см (- 3 см за сутки). Антирекорд 2024 года — 4 метра 25 см, пик первой волны. Об этом на брифинге в СЦК сообщил пресс-секретарь ДЧС СКО Евгений Журавлев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Евгения Журавлева, уровень воды в реке Есиль в Есильском районе на гидропосту села Покровка повысился на 27 см, Новоникольское — на 29 см. Однако новых случаев подтопления домов не зафиксировано.

— В Петропавловске отмечено снижение на 4 см за сутки. В селе Долматово (на границе с РФ) этот показатель снизился на 5 см. Это показывает, что вода первой волны уходит, по второй волне специалисты Казгидромета большой воды не прогнозируют, то есть последствий, которые принесла первая волна, не ожидается, — сказал пресс-секретарь.

По данным ДЧС СКО, с начала паводка в СКО были подтоплены 3419 домов, сейчас вода ушла из 196 домов. Подтопленными остаются по области 3223 дома, подтопленных придомовых территорий — 1115. Всего по области было эвакуировано 14388 человек, из них 3596 детей. Вернулись домой 764 человека, из них 200 детей. Итого остаются эвакуированными 13624 человека, из них 3396 детей.

— В эвакопунктах размещено 906 человек (из них 159 детей). Находятся у родственников 12718 человек (3237 — дети). Почти 4800 голов скота перемещено в безопасные места. Эвакуированные из населённых пунктов вблизи реки Есиль размещаются в 13 эвакопунктах в областном центре и районах, из них 5 — в Петропавловске, 8 — в районах, — добавил Евгений Журавлев.

Он отметил, что сейчас около 100 семей, свыше 240 человек, которые находились в эвакопунктах в областном центре, переселились в новое студенческое общежитие.

— Сейчас на противопаводковых мероприятиях в области задействованы спасатели как ДЧС СКО, так и силы МЧС из городов Астана, Туркестанская, Карагандинская, Павлодарская, и области Улытау, а также представители ДЧС Алматы и области Абай - около 110 человек. Павлодарцы передислоцированы в район Шал акына и Есильский на вторую волну паводка. Всего с другими организациями - местными исполнительными органами, Нацгвардией, волонтерами и взаимодействующими организациями - они составляют 4296 человек личного состава, — уточнил пресс-секретарь ДЧС СКО.

В ходе брифинга стало известно, что на дорогах зарегистрировано 69 переливов, из них шесть действующих. Вскрыто три участка дорожного полотна. Проводится работа по откачке воды — 749 тысяч кубометров. Очищено 252 км арыков, расширено и углублено 172 км каналов, заготовлено 289 тысяч штук мешкотары и уже уложено 337 тысячи. Возведено 8,5 км дамб, укреплено 25 км дамб. Отсыпано инертных материалов — 9850. Круглосуточно штабы в Петропавловске и районах СКО. Паводковая ситуация находится в режиме постоянного мониторинга.



