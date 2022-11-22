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Обстановка в бассейне реки Сырдарья стабилизировалась - Минэкологии РК

22 Ноября 2022, 12:30
Обстановка в бассейне реки Сырдарья стабилизировалась - Минэкологии РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перед началом массовой вегетации была осуществлена подпитка русла реки Сырдарья. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По внутренним водоисточникам острого дефицита воды не ощущалось. Вода подавалась согласно поданных заявок в полном объеме. Необходимо отметить, что на основании гидрологических прогнозов в бассейне трансграничной реки Сырдарья ожидалась сложная водохозяйственная ситуация. Однако, за счет принимаемых мер и климатических условий, водохозяйственная обстановка стабилизировалась», - сообщил Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

По информации ведомства, приточность к Шардаринскому водохранилищу увеличилась более чем в 2,5 раза. Это позволило наполнить Шардаринское водохранилище до 5 млрд кубометров и набрать в Коксарайский контррегулятор до 822 млн кубометров воды. Министр объяснил, что была осуществлена подпитка русла реки Сырдарья перед началом массовой вегетации, влагозарядка орошаемых земель, наполнение озерных систем и сенокосных.

Ранее министр заявил, что на продолжающийся цикл маловодия в основных речных бассейнах, особенно в южных регионах страны, вегетационный период в стране прошел стабильно.


Фото: yujanka.kz
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