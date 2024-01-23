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    10:10, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Обстановка в Алматы стабильная и контролируемая — ДП

    ДП Алматы
    Фото: ДП Алматы

    Службы и подразделения ДП Алматы были переведены на усиленный вариант несения службы, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДП.

    Правопорядок в городе обеспечивали порядка 2,5 тысяч полицейских: патрульные полицейские, участковые инспекторы, сотрудники ювенальной полиции, оперуполномоченные, а также следственно-оперативные группы.

    — Ночь была относительно спокойной. Осложнение оперативной обстановки в городе не допущено. Дорожная безопасность обеспечена на должном уровне. Линия «102» работала в штатном режиме: количество звонков от граждан не увеличилось, — отметили в полиции Алматы.

    На начальном этапе были приняты превентивные меры по обеспечению сохранности имущества граждан и недопущению совершения преступлений.

    Факты мародерства не зафиксированы.

    Теги:
    Землетрясение Алматы полиция Алматы Правоохранительные органы
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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