Службы и подразделения ДП Алматы были переведены на усиленный вариант несения службы, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДП.

Правопорядок в городе обеспечивали порядка 2,5 тысяч полицейских: патрульные полицейские, участковые инспекторы, сотрудники ювенальной полиции, оперуполномоченные, а также следственно-оперативные группы.

— Ночь была относительно спокойной. Осложнение оперативной обстановки в городе не допущено. Дорожная безопасность обеспечена на должном уровне. Линия «102» работала в штатном режиме: количество звонков от граждан не увеличилось, — отметили в полиции Алматы.

На начальном этапе были приняты превентивные меры по обеспечению сохранности имущества граждан и недопущению совершения преступлений.

Факты мародерства не зафиксированы.