Обстановка на кыргызско-таджикской границе относительно стабильная

БИШКЕК. Кабар – КАЗИНФОРМ - Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы на 07:30 характеризуется как относительно стабильная, перестрелка прекратилась, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Как уточнили в ведомстве, пограничные подразделения на данном участке государственной границы переведены на усиленный вариант несения службы. Движение на автотрассе Исфара – Ворух приостановлено.

«Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана, а также представители правоохранительных органов и местных органов власти сторон проводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его эскалации», - говорится в сообщении.

В ГПС добавили, что в Баткенскую область вылетел председатель Государственной пограничной службы КР, полковник Уларбек Шаршеев.

Напомним, вчера, 22 июля, на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел конфликт между гражданами Кыргызстана и Таджикистана с применением оружия. Причиной конфликта послужила установка флагштока жителями села Ворух (РТ) на въезде в село, против чего выступили жители села Аксай (КР). В связи с этим произошла словесная перепалка между жителями двух сел, в результате которой одна из сторон применила оружие. По предварительным данным, 5 человек получили ранения.