Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Обстановка на кыргызско-таджикской границе относительно стабильная с элементами напряженности – Погранслужба КР

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
29 Апреля 2021, 18:19
Обстановка на кыргызско-таджикской границе относительно стабильная с элементами напряженности – Погранслужба КР

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы относительно стабильная с элементами напряженности. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Отмечается, что в целях обеспечения безопасности граждан КР, а также недопущения правонарушений в приграничных территориях и эскалации обстановки пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел заседание Совета безопасности КР в узком составе. Об этом Кабар сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

В ходе заседания обсуждены меры по снижению уровня напряженности и деэскалации сложившейся ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы, сохранению территориальной целостности страны, обеспечению безопасности жителей приграничных территорий.

Президент Садыр Жапаров отметил, что все задействованные государственные органы должны принять вытекающие меры по мирному урегулированию сложившейся ситуации.


Таджикистан   Кыргызстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Как отметят День отца в Астане
Как отметят День отца в Астане