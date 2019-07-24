Обстановка на кыргызско-таджикской границе остается без изменений

БИШКЕК. Кабар – КАЗИНФОРМ - Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы остается без изменений, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По данным ведомства, пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме. По итогам встречи руководителей пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана пограничные наряды сторон с 23 июля осуществляют совместное патрулирование на участке государственной границы

Движение автотранспорта по автотрассам Исфана - Баткен и Исфара - Ворух приостановлено.

«Пограничники Кыргызстана и Таджикистана совместно с представителями местных органов власти проводят разъяснительную работу среди населения приграничных районов по недопущению эскалации конфликта и урегулированию ситуации», - говорится в сообщении.

Инцидент между кыргызскими и таджикскими гражданами на кыргызско-таджикской границе вызвал эвакуацию более 600 жителей села Аксай (общая численность населения - около 2 тыс. человек) в город Баткен. Об этом сообщает пресс-секретарь Красный Полумесяц Кыргызстана Бегимай Асанова, пишет Кабар.

«На 24 июля 2019 года из села Аксай в город Баткен был перемещен дополнительно 351 человек. Правительство объявило чрезвычайное положение в Баткенской области вечером 23 июля 2019 года», - отметила она.

Ранее сообщалось, что после инцидента вечером 22 июля 315 жителей села Аксай Баткенского района были эвакуированы в г. Баткен.

Напомним, 22 июля, на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел конфликт между гражданами Кыргызстана и Таджикистана с применением оружия. Причиной конфликта послужила установка флагштока жителями села Ворух (РТ) на въезде в село, против чего выступили жители села Аксай (КР). В связи с этим произошла словесная перепалка между жителями двух сел, в результате которой одна из сторон применила оружие. По предварительным данным, 5 человек получили ранения.

23 июля сообщалось, что в ходе проведения разъяснительной работы с населением приграничья, в которой принимали участие председатель Государственной пограничной службы КР Уларбек Шаршеев, полномочный представитель правительства КР в Баткенской области Акрам Мадумаров, с таджикской стороны были произведены два одиночных выстрела в сторону граждан Кыргызстана. В результате был ранен военнослужащий ГПС КР.