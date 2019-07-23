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Обстановка на кыргызско-таджикской границе обострилась: ранен пограничник

23 Июля 2019, 19:09
Обстановка на кыргызско-таджикской границе обострилась: ранен пограничник

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы обострилась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Как сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР, в ходе проведения разъяснительной работы с населением приграничья, в которой принимали участие председатель Государственной пограничной службы КР Уларбек Шаршеев, полномочный представитель правительства КР в Баткенской области Акрам Мадумаров, с таджикской стороны были произведены два одиночных выстрела в сторону граждан Кыргызстана. В результате был ранен военнослужащий ГПС КР.

Пограничные подразделения на данном участке государственной границы переведены на усиленный вариант несения службы.

Движение на автотрассе Исфара – Ворух приостановлено. Также граждане Таджикистана перекрыли движение на дороге Исфана – Баткен.

Планируется, что сегодня, 23 июля 2019 года, состоится встреча руководителей пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана.

Напомним, очередной конфликт на кыргызско-таджикской границе произошел 22 июля 2019 года примерно в 17.30. Жители таджикского села Ворух Исфаринского района хотели установить флагштоки на месте, где раньше была надпись «Ак-Сай». Это возмутило граждан Кыргызстана. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями, стрелять из огнестрельного оружия.

В результате пострадали 14 человек. Среди пострадавших есть сотрудники милиции и пограничной службы.

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