Обстановка на кыргызско-таджикском участке границы стабилизировалась

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 08:00 28 января 2022 г. обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в местностях Самаркандык, Төрт-Көчө, Көк-Таш, Дахма, Көчө-Бою и Головной характеризуется как стабильная, сообщили в пресс-службе Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) КР. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

«Ночь прошла спокойно, без происшествий. Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики контролирует и отслеживает обстановку», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщили в ПС ГКНБ КР, пограничники Таджикистана 27 января, в период с 17:30 до 18:00 в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен-Исфана в местности Төрт-Көчө Баткенского района Кыргызстана.

На место выехали начальник управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области полковник Кыялбек Толонбаев и начальник Баткенского пограничного отряда полковник Рустам Миршакиров.

По итогам переговоров в 19:30 участок дороги был вновь открыт для проезда.

«Однако в 19:35 обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям ПС ГКНБ КР в местности Чыр-Добо Баткенского района. Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатомёты», - сообщили в Погранслужбе КР.

По итогам переговоров Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе.

На данный момент сообщается о семерых пострадавших кыргызстанцах.