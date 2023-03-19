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Обстановка на избирательных участках стабильная - МВД РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
19 Марта 2023, 10:56
Обстановка на избирательных участках стабильная - МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан в день проведения выборов задействовано около 45 тысяч сотрудников органов внутренних дел. По данным МВД, обстановка на избирательных участках стабильная, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Кайсар Султанбаев, в связи с проведением выборов весь личный состав органов внутренних дел находится на усиленном варианте несения службы.

«Сегодня по всей стране в мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан задействовано порядка 45 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Созданы дополнительные следственно-оперативные группы для незамедлительного реагирования на различные правонарушения, в том числе в местах проведения выборов. До завоза бюллетеней были обследованы все избирательные участки на предмет безопасности. Полицией было обеспечено сопровождение бюллетеней к местам выборов», - сказал Кайсар Султанбаев в эфире онлайн-телемарафона.

Он отметил, что согласно статье 39 закона «О выборах», сотрудники полиции не вправе вмешиваться в процесс проведения выборов, а также находиться в помещениях для голосования. При этом, как уточнил глава Комитета, пресекать нарушения общественного порядка на избирательных участках они будут только в случае приглашения председателя комиссии.

«В целом обстановка на данный момент в стране и на избирательных участках стабильная, фактов нарушения общественного порядка не зарегистрировано», - сообщил К. Султанбаев.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали о нарушениях выборного законодательства в период до 17 марта и на 18 марта.

В ведомстве также напомнили, что любая предвыборная агитация в день выборов запрещена.


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