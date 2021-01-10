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Обстановка на избирательных участках стабильная – МВД РК

Автор:  
Серик Сабеков
10 Января 2021, 11:29
Обстановка на избирательных участках стабильная – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких случаях полицейские имеют право пресекать нарушения на избирательных участках, сообщил заместитель министра внутренних дел РК Арыстангани Заппаров на брифинге в СЦК. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно статьи 39 Закона «О выборах» сотрудники полиции не вправе вмешиваться в процесс проведения выборов, а также находиться в помещениях для голосования», - сказал Арыстангани Заппаров.

При этом, по его словам, пресекать нарушения на избирательных участках они будут только в случаях приглашения председателя комиссии.

«На данный момент таких обращений к полицейским не поступало. В целом обстановка к данному часу в стране и на избирательных участках стабильная, фактов нарушения общественного порядка не зарегистрировано», - добавил Арыстангани Заппаров.


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