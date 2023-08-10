Обслуживающие компании не обеспечивают пожарную безопасность многоэтажек в столице - ДЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 15 августа по 15 сентября в столице будет проводиться «Месячник пожарной безопасности». Об этом сообщил начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС столицы Еркин Отаргалымулы на брифинге в Службе коммуникаций города Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие направлено на минимизацию рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в предстоящий отопительный период. Специалисты будут информировать и консультировать граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности в жилых домах.

«При поддержке городского акимата будет продолжена работа по установке в домах социально-уязвимых слоев населения пожарных извещателей, датчиков угарного газа и газоанализаторов. Внедрение систем так называемой «пассивной защиты» помогает в раннем обнаружении возгорания», - сказал Еркин Отаргалымулы.

По его словам, в целях оперативного реагирования на ЧС природного и техногенного характера силами спасательных подразделений с начала текущего года осуществлено 3 534 оперативных выезда, где спасено 194, эвакуировано 222 человека, оказана доврачебная помощь 78 пострадавшим. В столице зарегистрировано 397 пожаров, в которых погибли четыре человека, 28 получили травмы различной степени тяжести.

«По-прежнему наибольшее количество случаев происходит на объектах, неподконтрольных органам гражданской защиты. Это жилой сектор, где произошел 161 пожар, транспортные средства – 136 случаев, новостроящиеся объекты – 21, что составляет 80% от всех зарегистрированных пожаров», – отметил Еркин Отаргалымулы.

Спикер добавил, что рост количества бытовых пожаров носит сезонный характер. Пик приходится на зимний период. Возгорания часто случаются из-за нарушений правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, несоблюдения требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, а также неосторожного обращения с огнем.

Особую тревогу, по мнению Е. Отаргалымулы, вызывает противопожарное состояние жилых домов, самовольно переоборудованных под общежития и коммерческую деятельность, не приспособленных для проживания в зимний период дач.

Сотрудниками Департамента по чрезвычайным ситуациям также проводится мониторинг состояния домов повышенной этажности и малосемейных общежитий. Обеспечение пожарной безопасности возлагается на обслуживающие компании. Однако, как отмечают в ДЧС, данные анализа правоприменительной практики и ограничительных мер свидетельствуют о том, что обслуживающие компании ограничиваются оплатой штрафов и продолжают эксплуатировать объекты с нарушениями, ежедневно подвергая людей опасности.