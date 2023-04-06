Обследовать нефтебазы для недопущения искусственного дефицита ГСМ поручили региональным штабам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня прошло совещание под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра по ситуации на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

В целом по стране совокупные запасы дизельного топлива составляют 308,56 тысячи тонн, что больше на 59 тысяч тонн по сравнению с запасом на 1 января 2023 года.

Вместе с тем, в некоторых регионах отмечаются ограничения в реализации дизельного топлива на отдельных АЗС.

В этой связи для обеспечения внутреннего рынка ГСМ поручено региональным штабам (местные исполнительные органы, департаменты по защите и развитию конкуренции, департаменты государственных доходов, департаменты экономических расследований, департаменты по регулированию естественных монополий) принять меры по комиссионному обследованию региональных нефтебаз в целях недопущения создания искусственного дефицита ГСМ;

При наличии фактов нарушения соответствующим государственным органам провести расследование по антиконкуретным или доминантным действиям субъектов рынка.