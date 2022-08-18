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Обследование разрушенного дома в Темиртау продолжает специальная комиссия
18 Августа 2022 12:22

Обследование разрушенного дома в Темиртау продолжает специальная комиссия

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В городе металлургов Темиртау со вчерашнего дня объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для установления точной причины данной аварии работает оперативный штаб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Досудебное расследование инцидента также уже начато.

«Жителям четырех квартир мы предоставим арендное, временное жилье. После того, как будет результат комиссии, тогда точно ответим», - говорит аким города Темиртау Кайрат Бегимов.

Несмотря на то, что акимат города пообещал жителям сразу выделить всем временное жилье, многие из 80 семей по-прежнему находятся у родственников. Пока в жилье нуждаются четыре семьи. О восстановлении или сносе дома решение примет специальная комиссия. Они заверили, что в случае непригодности жильцам будет предоставлено жилье.

Ранее сообщалось , что три квартиры повреждены в результате газовоздушной вспышки в Темиртау.



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