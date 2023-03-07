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Обследование организаций образования на безопасность проведут в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
7 Марта 2023, 11:17
Обследование организаций образования на безопасность проведут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Гани Бейсембаев в ходе заседания Правительства поручил акиматам завершить работу по обеспечению организаций образования системами безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошу поручить акиматам регионов до сентября текущего года завершить работу по обеспечению системами безопасности. В феврале провели совещание с участием заместителей акимов регионов, где рассмотрен вопрос проведения полного обследования организаций образования на предмет их безопасности», - сказал Гани Бейсембаев.

Глава Минпросвещения добавил, что на сегодня в регионах работают 162 мониторинговые группы, в состав которых вошли сотрудники Министерств просвещения, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций и акиматов.

«На текущий период оценкой состояния безопасности охвачено более 7 тысяч организаций образования. Внедрена практика подписания Дорожных карт по региональному развитию образования между министерством и акиматами регионов, где одним из приоритетных направлений является безопасность детей», - отметил Гани Бейсембаев.

Ранее сообщалось, что новый проект по пропускному режиму организаций образования разработали в Казахстане. Уязвимых в террористическом отношении учебных заведений в РК насчитывается около 10 тысяч.


Правительство РК   Образование   Безопасность   Минпросвещения РК  
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