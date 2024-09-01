Общность культур прослеживается на пространстве Великой степи — казахстанский реставратор

Казахские женщины славились красотой и необычным подходом к одежде. Яркое тому подтверждение — археологическая находка, обнаруженная еще в 2013 году, в Уржарском районе ВКО. Благодаря уникальному артефакту реставраторы и специалисты лаборатории Научно-реставрационной лаборатории «Остров Крым» выяснили, что для женщин того периода сакральный цвет - красный, удалось проследить наличие общности культур между эпохами. Подробнее — в материале корреспондента агентства Kazinform.

Интересными фактами с корреспондентом агентства Kazinform поделилась дизайнер и реставратор центра Элина Алтынбекова.

Фото: Сергей Алексеёнок

— Элина, расскажите об одном из последних научных открытий, которое раскрыло тему того, «как одевались» и «что предпочитали» женщины в Казахстане на протяжении всего времени?

— Вы имеете ввиду последний проект «Уржарская жрица». Находка была обнаружена в 2013 году, в Восточно-Казахстанской области, в Уржарском районе. Поэтому она и была названа «Уржарская жрица». Найденная женщина предположительно проживала в IV-III веках до нашей эры. Из одежды у нее ничего не сохранилось, только несколько кусочков крохотной ткани, которые в момент находки были грязного коричневого цвета, из-за того, что долго лежали под землей. В результате исследований было определено, что ее одежда была красного цвета. Это мы можем утверждать точно. Головной убор был шелковый (китайского производства),а платье было шерстяным и тоже красного цвета (шерсть местных барашков). Ткани были окрашены мареной красильной краской.

Фото: Олег Белялов

— Почему вы акцентировали внимание на красном цвете и решили более углубленно это изучить? Почему он был популярен?

— Считается, что красный цвет дает жизнь, энергию, тепло. Именно поэтому он имел особое значение для людей того времени. Мы предполагаем, что скорее всего красный цвет употреблялся для представителей элиты или профессий, связанных с сакральными направлениями (в том числе и жриц). Окрашивание одежды в красный цвет — это очень трудоемкий и затратный процесс, поэтому все его себе позволить не могли.

— Что еще привлекло внимание при обнаружении артефакта?

— Сама женщина находилась в саркофаге. Была проведена огромная работа, по восстановлению и реставрации находки. Самый хорошо сохранившийся предмет костюма – это головной убор. Плюс ко всему были сохранены обрывки ткани красного и синего цвета, различные украшения, в том числе центральное украшение, состоящее из фрагментов орнамента из металлической фольги желтого цвета, затем мелкие квадратики из фольги и обломки тонкой проволоки.

Фото: Крым Алтынбеков

Фото: Крым Алтынбеков

Фото: Крым Алтынбеков

— Были ли особенности у представительниц древности по разным регионам страны? Можно ли об этом судить по находке той же самой «Уржарской жрицы»?

— Особенности девушек того времени имеются, в частности это изобразительный ряд — для каждой культуры он отличался орнаментом, акцентом. Но, в целом, хочу отметить что культура для всех была единая — общность ее прослеживается на территории всей Великой степи. Отличия здесь играет только эпоха и время, когда жили те или иные представительницы.

— Отразилась ли история на сегодняшнем времени? Есть проявление в современных образах?

— Прошло много времени, но, судя по всему, мы - носители той эпохи, ее приемники. Тогда люди жили на природе, ею вдохновлялись и ориентировались. Все символы, которые мы привыкли видеть, это очень хорошо отражали. К примеру, сюда относятся такие обозначения, как солнце, солярные (астральные) знаки. Большое значение играл цвет — тот же красный, желтый. Для получения желтого цвета использовался шафран, тоже не из простых процессов. Символизм животных, также был применим. Например, изображение архаров — орнамент до сих пор применим в современности. Использование обозначения птиц, в качестве примера можно упомянуть «самрук». Можно сказать что все трансформируется, меняется, модернизируется, но основа будет одна и та же — это то, что мы видим вокруг. Таким подходом пользовались и люди в древности, и современный человек сейчас.