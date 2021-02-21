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    10:37, 21 Февраль 2021 | GMT +6

    Обшивка Boeing упала на жилой район в США

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    ДЕНВЕР. КАЗИНФОРМ - Пассажирский Boeing 777 после вылета из американского города Денвер потерял всю обшивку правого двигателя, ее обломки упали на жилые районы, а двигатель загорелся. Ни на борту, ни на земле, как сообщается, никто не пострадал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Самолет, на борту которого находились 231 пассажир и 10 членов экипажа, смог благополучно вернуться и приземлиться в аэропорту Денвера, штат Колорадо. Сообщений о пострадавших не поступало.

    Рейс авиакомпании United Airlines направлялся в Гонолулу. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что у самолета отказал правый двигатель.

    Полиция города Брумфилд опубликовала фотографии того, что, по-видимому, является передней частью гондолы двигателя, лежащей на лужайке перед одноэтажным жилым домом в одном из районов.


    Авиакомпания United Airlines подтвердила отказ двигателя после вылета. В ее заявлении сказано, что Boeing 777 благополучно вернулся в аэропорт вылета. В качестве меры предосторожности он был встречен аварийными бригадами, о травмах у пассажиров и членов экипажа не сообщалось.

    Полиция Брумфилда призвала жителей не трогать обломки.

    На данный момент неясно, что стало причиной неисправности двигателя. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование.


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    Происшествия, ЧС Транспорт Происшествия Мировые новости США
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