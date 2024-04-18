Общественники отправят планшеты и телефоны школьникам из пострадавших от паводков регионов
Неправительственная организация TechnoWomen отправит планшеты и мобильные телефоны школьникам из пострадавших от паводков регионов страны, чтобы они могли продолжить обучение в дистанционном формате, передает корреспондент агентства Kazinform.
Общественники объявили сбор материальной помощи в виде планшетов, мобильных телефонов и модемов для детей. На международном форуме TECHNOWOMEN СENTRAL ASIA: AI FUTURE, который проходит с 17 по 19 апреля в Астане, будет объявлен гуманитарный сбор.
— Надеемся, что посильной помощью наших участников, которых за три дня мероприятия ожидается немало, мы сможем собрать средства и направить их на реализацию помощи пострадавшим. Также принято решение провести на форуме дискуссию на тему контроля катаклизмов, в частности, контроля паводков с помощью искусственного интеллекта и новых технологий, — рассказала председатель правления НПО Азиза Шужеева.
Кроме того, организация запустила акцию «Жалғыз емессін», в рамках которой семьям, пострадавшим от паводков, оказывается онлайн психологическая и юридическая помощь.
— Буквально несколько дней работает этот проект, и уже мы получили обратную связь от женщин, которые просят обучить их цифровым навыкам, чтобы они теперь могли перестроить свою жизнь. Сейчас ведь практически с нуля жизнь нужно начать, строить и чтобы они могли зарабатывать с помощью Интернета. Тема очень актуальная. Наша миссия — нести цифровизацию в массы, — отметила Азиза Шужеева.