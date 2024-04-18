Общественники отправят планшеты и телефоны школьникам из пострадавших от паводков регионов

Неправительственная организация TechnoWomen отправит планшеты и мобильные телефоны школьникам из пострадавших от паводков регионов страны, чтобы они могли продолжить обучение в дистанционном формате, передает корреспондент агентства Kazinform.

Общественники объявили сбор материальной помощи в виде планшетов, мобильных телефонов и модемов для детей. На международном форуме TECHNOWOMEN СENTRAL ASIA: AI FUTURE, который проходит с 17 по 19 апреля в Астане, будет объявлен гуманитарный сбор.

— Надеемся, что посильной помощью наших участников, которых за три дня мероприятия ожидается немало, мы сможем собрать средства и направить их на реализацию помощи пострадавшим. Также принято решение провести на форуме дискуссию на тему контроля катаклизмов, в частности, контроля паводков с помощью искусственного интеллекта и новых технологий, — рассказала председатель правления НПО Азиза Шужеева.



Кроме того, организация запустила акцию «Жалғыз емессін», в рамках которой семьям, пострадавшим от паводков, оказывается онлайн психологическая и юридическая помощь.