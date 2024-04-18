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    20:51, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Общественники отправят планшеты и телефоны школьникам из пострадавших от паводков регионов

    планшет
    Фото: Kazinform

    Неправительственная организация TechnoWomen отправит планшеты и мобильные телефоны школьникам из пострадавших от паводков регионов страны, чтобы они могли продолжить обучение в дистанционном формате, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Общественники объявили сбор материальной помощи в виде планшетов, мобильных телефонов и модемов для детей. На международном форуме TECHNOWOMEN СENTRAL ASIA: AI FUTURE, который проходит с 17 по 19 апреля в Астане, будет объявлен гуманитарный сбор.

     — Надеемся, что посильной помощью наших участников, которых за три дня мероприятия ожидается немало, мы сможем собрать средства и направить их на реализацию помощи пострадавшим. Также принято решение провести на форуме дискуссию на тему контроля катаклизмов, в частности, контроля паводков с помощью искусственного интеллекта и новых технологий, — рассказала председатель правления НПО Азиза Шужеева.

     
    Кроме того, организация запустила акцию «Жалғыз емессін», в рамках которой семьям, пострадавшим от паводков, оказывается онлайн психологическая и юридическая помощь.

    — Буквально несколько дней работает этот проект, и уже мы получили обратную связь от женщин, которые просят обучить их цифровым навыкам, чтобы они теперь могли перестроить свою жизнь. Сейчас ведь практически с нуля жизнь нужно начать, строить и чтобы они могли зарабатывать с помощью Интернета. Тема очень актуальная. Наша миссия — нести цифровизацию в массы, — отметила Азиза Шужеева. 

    Теги:
    НПО Цифровой Казахстан Регионы Казахстана Дети Происшествия, ЧС Регионы Гуманитарная помощь Режим ЧС Гражданское общество и НПО Паводки в Казахстане Паводки
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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