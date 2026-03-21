Общественные организации не должны забывать свою первоначальную цель — Алихан Байменов

— В философии есть закон перехода количества в качество. В конце 80 годов, когда, после долгого перерыва, в советской системе разрешили создавать общественные организации, их появилось много. Например, сам я руководил движением «Улытау». На западе работали движения «Жем», «Нарын», в Семее, Караганде, в разных местах были такие движения. Общенациональных движений было три. В культуре — общество «Қазақ тілі», в экологии — движение «Невада-Семей», в политике — движение «Азат». Это были самые сильные движения. Потому что все три носили общенациональный характер. И все же, появились сотни местных движений и организаций. В то время у государства были другие возможности. Поэтому они не обращались за государственными грантами. Но, при этом, сами поднимали вопросы и им удавалось добиться их решения, — сказал Алихан Байменов.

Как отметил председатель Комитета, движение «Улытау» добилось сбора обломков ракет от Байконура в нынешней области Улытау, а также повлияло на отдаление радиолокационных станций от населенных пунктов.