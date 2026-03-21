Общественные организации не должны забывать свою первоначальную цель — Алихан Байменов
Если общественная организация использует государственный грант в интересах некоторых должностных лиц, то это значит, что гражданская активность не выполняет своей роли. Такое мнение высказал председатель управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихан Байменов в подкасте BIZDIÑ ORTA агентства Kazinform.
— В философии есть закон перехода количества в качество. В конце 80 годов, когда, после долгого перерыва, в советской системе разрешили создавать общественные организации, их появилось много. Например, сам я руководил движением «Улытау». На западе работали движения «Жем», «Нарын», в Семее, Караганде, в разных местах были такие движения. Общенациональных движений было три. В культуре — общество «Қазақ тілі», в экологии — движение «Невада-Семей», в политике — движение «Азат». Это были самые сильные движения. Потому что все три носили общенациональный характер. И все же, появились сотни местных движений и организаций. В то время у государства были другие возможности. Поэтому они не обращались за государственными грантами. Но, при этом, сами поднимали вопросы и им удавалось добиться их решения, — сказал Алихан Байменов.
Как отметил председатель Комитета, движение «Улытау» добилось сбора обломков ракет от Байконура в нынешней области Улытау, а также повлияло на отдаление радиолокационных станций от населенных пунктов.
— Позже, по мере увеличения возможностей государства, начали выделяться гранты. В этом следует сохранять баланс. Грант можно использовать для решения вопроса или для того, чтобы сделать общественную организацию послушной. Поэтому общественные организации не должны забывать свою первоначальную цель. Организация создается для того, чтобы решить актуальную проблему, а если не сможет решить — мобилизовать общество и побудить власть, указать ей путь решения вопроса. Лет десять назад на собрании Гражданского альянса, в котором я участвовал, большинство поднимали вопрос грантов. А о своих экологических, культурных и других вопросах никто не говорил. Тогда я подумал: «Как хорошо, что сейчас у нашего государство есть новые возможности». Но эти возможности подобны обоюдоострой бритве. Если их не использовать правильно, если использовать в интересах некоторых должностных лиц, то это значит, гражданская активность не выполнила свою роль, — сказал А. Байменов.