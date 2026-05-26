    Общественные обсуждения по развитию горного туризма проходят в Алматы

    В Алматы проходит общественное обсуждение проекта строительства горного курорта Almaty Superski в урочище Кок-Жайляу, передает Kazinform.

    Фото: Казахтуризм

    Во время встречи обсуждаются вопросы развития Алматинского горного кластера, совершенствования туристической инфраструктуры, соблюдения экологических требований и сохранения природных территорий.

    Также в общественных слушаниях участвуют представители государственных органов, экологи, эксперты, общественные активисты и жители города.

    Во время слушаний изучаются предложения и мнения по проекту, а также обсуждается влияние инфраструктурных инициатив на природу Иле-Алатау.

    Проект Almaty Superski — это комплексная инициатива по созданию современного горного курорта международного уровня вблизи города Алматы. Он предполагает развитие не только зимнего туризма (лыжи, сноуборд), но и круглогодичной отдыха, включая пешие маршруты, экотуризм и спортивные активности, — отметили в Казахтуризм. 

    Ранее заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева отметила значимость проекта Almaty Superski для развития туристической отрасли Казахстана с учетом современных требований к безопасности, экологичности и качеству инфраструктуры.

    Тамирис Әбділдина
