Общественные обсуждения по развитию горного туризма проходят в Алматы

В Алматы проходит общественное обсуждение проекта строительства горного курорта Almaty Superski в урочище Кок-Жайляу, передает Kazinform.

Во время встречи обсуждаются вопросы развития Алматинского горного кластера, совершенствования туристической инфраструктуры, соблюдения экологических требований и сохранения природных территорий.

Также в общественных слушаниях участвуют представители государственных органов, экологи, эксперты, общественные активисты и жители города.

Во время слушаний изучаются предложения и мнения по проекту, а также обсуждается влияние инфраструктурных инициатив на природу Иле-Алатау.

Проект Almaty Superski — это комплексная инициатива по созданию современного горного курорта международного уровня вблизи города Алматы. Он предполагает развитие не только зимнего туризма (лыжи, сноуборд), но и круглогодичной отдыха, включая пешие маршруты, экотуризм и спортивные активности, — отметили в Казахтуризм.

Ранее заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева отметила значимость проекта Almaty Superski для развития туристической отрасли Казахстана с учетом современных требований к безопасности, экологичности и качеству инфраструктуры.