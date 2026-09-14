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    Общественная приемная открылась в Курултае

    На прошедшем заседании Бюро Курултая под председательством Спикера Курултая Айбека Дәдебай принято решение об открытии общественной приемной Курултая I созыва, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Курултая.

    Мажилис Парламента РК
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По словам заместителя председателя Курултая Динары Закиевой, открытие общественной приемной станет площадкой для прямого диалога с гражданами, внимательного рассмотрения их обращений и предложений.

    По поручению председателя Курултая разработаны Правила организации и проведения встреч с депутатами. График встреч согласован со всеми фракциями и комитетами и размещен на официальном сайте Курултая.

    Координация работы общественной приемной возложена на депутатов Константина Авершина, Айжан Аймаганову и Шолпан Каринову.

    Записаться на прием к депутату можно через электронное обращение на сайте, письменное или устное обращение, а также непосредственно в общественной приемной.

    Ранее на заседании Бюро под председательством Спикера Курултая Айбека Дәдебая определена повестка предстоящего заседания.

    Курултай Политика Депутаты
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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