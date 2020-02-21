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ОБСЕ приветствует проводимые в Казахстане преобразования

21 Февраля 2020 15:43
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ОБСЕ приветствует проводимые в Казахстане преобразования

ВЕНА. КАЗИНФОРМ - В Вене в работе 19-ой сессии Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принимает участие делегация Парламента РК во главе с заместителем председателя Сената А. Шакировым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт верхней палаты Парламента РК.

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В составе делегации - депутаты Сената М. Бортник, Т. Мукашев и депутаты Мажилиса С. Абдрахманов и Ж. Ахметбеков.

В своем выступлении на совместном пленарном заседании Общих комитетов А. Шакиров проинформировал членов Ассамблеи о политических и демократических преобразованиях, проводимых в Казахстане.

В частности, были отмечены осуществляемые в рамках концепции «Слышащего государства» меры по развитию многопартийности, укреплению прав парламентской оппозиции, вовлечению женщин и молодежи в законотворческую сферу, совершенствованию правоохранительной системы и законодательства о мирных собраниях.

При подведении итогов данного заседания председатель Парламентской Ассамблеи Георгий Церетели высоко оценил проводимые в Казахстане реформы и личное участие в данном процессе Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Учитывая значительный вклад Главы государства в деятельность ПА ОБСЕ, Г. Церетели пригласил его в качестве почетного гостя на предстоящие мероприятия Ассамблеи, в частности, ежегодную сессию в городе Ванкувер в июле текущего года.

В рамках сессии вице-спикер Сената Парламента РК провел ряд встреч с руководством Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и председателем Национального Совета Парламента Австрии Вольфгангом Соботкой.

Депутаты Парламента участвуют в дебатах Общих комитетов по политическим вопросам и безопасности; по экономическим вопросам, науке, технологиям и окружающей среде; по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. Основными в повестке дня вопросами являются борьба с дискриминацией и нетерпимостью, разрешение затяжных конфликтов, последствие изменения климата и другие.


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Ключевые слова: ОБСЕ, Сенат, Политические реформы,
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