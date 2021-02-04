Общий рынок ЕАЭС: как поменяются цены на нефтепродукты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как будут меняться цены на светлые и темные нефтепродукты на общем рынке ЕАЭС, рассказал член Коллегии ЕЭК (министр) по энергетике и инфраструктуре Эмиль Кайкиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Речь нужно вести об общем. Цены на нефтепродукты будут формироваться в соответствии с рыночными механизмами, которые также как и в случае с газом, будут происходить от заключения прямых договоров и биржевых договоров», - сказал Эмиль Кайкиев на выездной сессии Службы центральных коммуникаций.

По его словам, здесь большое внимание уделяется биржевой торговле.

«Она позволяет выявить экономически обоснованный уровень цен. Что дает участникам предсказуемые и последовательные условия, это то, что они будут работать на взаимовыгодных условиях и добросовестной конкуренции», - заключил спикер.

Ранее Э. Кайкиев поделился своим видением общего рынка газа в рамках ЕАЭС.