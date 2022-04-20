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Общий объем импорта в 2021 году составил $41 млрд

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
20 Апреля 2022, 21:12
Общий объем импорта в 2021 году составил $41 млрд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - $17 млрд или 41% из них приходится на продукцию отечественного машиностроения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Премьер-Министра РК Алихан Смаилов провел рабочую встречу с председателем Правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрамом Пшембаевым. Глава Союза машиностроителей доложил о состоянии отрасли, стоящих задачах и перспективах развития в условиях влияния внешних факторов.

По итогам 2021 года значительный рост показали железнодорожное машиностроение на 300%, сельхозмашиностроение на 50,4%, горно-металлургическое машиностроение на 29,3%, автомобилестроение на 24%, электротехническое машиностроение на 16,7% и нефтегазовое машиностроение на 14,2%. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации Дорожной карты по развитию машиностроения до 2024 года, обеспечения отечественным сырьем предприятий отрасли, выделения доступного финансирования для создания новых и модернизации действующих производств, заключения оффтэйк-контрактов с отечественными товаропроизводителями, а также увеличения объемов производства и внутристрановой ценности в сфере машиностроения.

По словам М. Пшембаева, в 2021 году общий объем импорта составил $41 млрд, из них $17 млрд или 41% приходится на продукцию машиностроения. В этой связи запрос замещения импорта собственным производством является очень актуальной задачей для развития данного рынка и выхода на экспорт.

По итогам встречи Алихан Смаилов отметил, что Правительством страны будет продолжена работа по стимулированию отрасли и созданию благоприятных условий для развития машиностроения в Казахстане.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Промышленность   Экономика   Алихан Смаилов  
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