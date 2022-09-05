Общий объем депозитов достиг исторического максимума – глава Нацбанка РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Принятые Нацбанком меры позволили защитить тенговые активы, увеличив объем тенговых депозитов и снизив долларизацию вкладов. Об этом на брифинге заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С июня наблюдается рост депозитов в тенге. Общий объем депозитов достиг исторического максимума в 28,1 трлн тенге. Долларизация депозитов снизилась с максимума текущего года 38,4% в феврале до 35,4% на конец июля текущего года, а долларизация депозитов населения без учета крупных вкладов более 50 млн тенге – снизилась до рекордно низкой отметки 15%», - сказал Галымжан Пирматов.

Кроме того, по его словам, принятые финрегулятором меры, позволили продолжить рост кредитования. Так, в июле текущего года кредиты экономике в годовом выражении выросли на 27,1% до 20,4 трлн тенге за счет кредитования населения и бизнеса в тенге, с начала текущего года – на 10,1%.

«Национальный банк с августа начал публиковать расширенную статистику по кредитованию экономики. Общая сумма кредитования экономики, с учетом других финансовых организаций, составляет 24,2 трлн. тенге», - добавил Галымжан Пирматов.