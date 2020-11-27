Общие цели устойчивого развития обсудили ректор КазНУ и посол Австрии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Перспективы сотрудничества в сфере науки, образования, и развития инноваций обсудили во время встречи ректор КазНУ им. аль-Фараби Галым Мутанов и Посол Австрии в Казахстане Вилли Клеменс, передает МИА «Казинформ».

Приветствуя почетного гостя, ректор Г.Мутановотметил, что Австрия является страной, приверженной «зеленой экономике», с развитой наукой и образованием, богатой историей и культурой. Сотрудничество между двумя дружественными государствами в научно-образовательной сфере в последние годы динамично развивается и имеет большой потенциал для расширения. Ректор также рассказал о тесном взаимодействии КазНУ с вузами Австрии, в частности с Венским университетом экономики и бизнеса, университетами Инсбурга и Клагенфурта, где казахстанские студенты проходят обучение и стажировку по академическому обмену и в рамках научных исследований. В КазНУ успешно действует Институт европейских исследований, реализуются совместные проекты с зарубежными партнерами. Он подчеркнул, что есть большой потенциал для расширения сотрудничества с вузами Австрии.

В свою очередь Посол Австрии Вилли Клеменс поблагодарил за прием и отметил, что, будучи человеком науки, горячо поддерживает инициативы и проекты в области образования. Его особое внимание привлек опыт работы университета по устойчивому развитию. КазНУ является одним из десяти вузов мира – Глобальных хабов Организации объединенных Наций и с 2014 года возглавляет и координирует реализацию программы «Академическое влияние» по устойчивому развитию.

Следует отметить, что казахстанский университет стал одним из инициаторов создания международной сети институтов Пан Ги Муна по устойчивому развитию. На глобальном форуме, состоявшемся в австрийском Альпбахе, КазНУ как стратегический партнер, подписал соглашение о сотрудничестве в реализации продвигаемых ООН целей устойчивого развития.

Высоко оценив деятельность КазНУ как Глобального хаба, Вилли Кемпелотметил, что это, прежде всего, ответственная миссия, которая успешно выполняется в международном масштабе. Он выразил уверенность, что КазНУ и университеты Австрии могут активней взаимодействовать в этом важном направлении и инициировать совместные проекты по целям устойчивого развития. Стороны выразили готовность оказывать всестороннюю поддержку и способствовать их продвижению. Также была достигнута договоренность о проведении совместной международной конференций по устойчивому развитию.