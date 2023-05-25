Общежития для призраков: ЕНУ необоснованно использовал более 165 млн бюджетных средств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане в ходе проверки общежитий Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева выявил многочисленные нарушения при использовании бюджетных средств, выделенных на аренду общежитий для иногородних студентов университета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Как сообщили в Минфине, в 2020 году Университетом в рамках договоров о государственных закупках, для обеспечения 720 иногородних студентов были арендованы жилые помещения.

При этом, аудитом установлено, что в связи с пандемией COVID-19 иногородние студенты фактически находились на дистанционном обучении и в арендуемых общежитиях не проживали.

«Несмотря на то, что в одном общежитии проживало лишь от 4-х до 7-и студентов, а во втором общежитии проживало лишь 8 студентов, Университетом оплата поставщикам услуг продолжилась в полном объеме - по 16,6 млн тенге и 18,6 млн тенге ежемесячно. Кроме того, установлен факт двойной аренды одного из помещений, а именно в марте 2020 года данное помещение фактически было арендовано и оплачено Городской многопрофильной больницей №2, которой был размещен карантинный стационар контактных и больных КВИ, в тоже время Университетом аренда гостиницы за март месяц оплачена на сумму более 8 млн тенге», - сообщается на сайте Минфина.

Поясняется, что таким образом, в нарушение требований Бюджетного кодекса Республики Казахстан, а также Устава Университета, вследствие непринятия административных и управленческих решений, Университетом при совершении сделок на услуги аренды помещений допущено необоснованное использование активов государства на общую сумму 165,8 млн тенге.

Вышеуказанные нарушения также подтверждены решением Специализированного межрайонного административного суда города Астаны от 30 марта 2023 года.

«Оспариваемый административный акт принят ответчиком в соответствии с требованиями закона и в пределах его компетенции, какие-либо нарушения ответчиком не допущены», - констатировал суд.

Материалы аудита с соответствующими аудиторскими доказательствами направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.