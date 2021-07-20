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    22:26, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Общежитие для осужденных обрушилось в Актау: двое погибли

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    АКТАУ.КАЗИНФОРМ - В учреждении ГМ-172/6 департамента УИС по Мангистауской области произошло частичное обрушение двухэтажного здания общежития для осужденных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД РК.

    Сегодня около 16.00 часов (по времени Нур-Султан) в учреждении ГМ-172/6 департамента УИС по Мангистауской области произошло частичное обрушение двухэтажного здания одного из общежитий для осужденных

    На данный момент установлено, что во время происшествия внутри общежития находились 10 человек, из которых восемь извлечены.

    В результате от полученных травм скончались двое осужденных, состояние остальных удовлетворительное. Для оказания тщательного обследования потерпевшие вывезены в больницу.

    Как уточнили в КУИС, в учреждении работают аварийно-спасательная бригада ДЧС, сотрудники департамента полиции, прокуратуры, привлечена спецтехника, ведутся работы по поиску еще одного осужденного.

    Создана специальная комиссия из руководства КУИС, прокуратуры и общественности во главе с заместителем министра Арыстангани Заппаровым. Члены комиссии выехали на место для выяснения обстоятельств происшествия.

    По данному факту начато досудебное расследование, проводится служебная проверка.

    Ситуация находится на особом контроле руководства МВД.

    В КУИС организован круглосуточный call-центр для родственников осужденных по номеру: 8 (7172) 72-30-40 (Нур-Султан), 8 776-677-80-77.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Мангистауская область
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