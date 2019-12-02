Общежитие для медработников открыли в Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В честь празднования Дня Первого Президента в с.Егиндыколь Егиндыкольского района после ремонта торжественно открыли общежитие для медработников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

Ремонтные работы провели собственными силами больницы. Сделан широкий фронт работ, начиная от ремонта крыши, замены окон, дверей, кафеля, линолеума до косметического ремонта жилых комнат, кухни, санитарных комнат. Закупили новые кровати и шкафы, произведенные в селе Егиндыколь.





Торжественную ленту разрезали аким Егиндыкольского района Ерлан Исабеков и секретарь районного маслихата Бегендик Абилов.

Политика по привлечению и поддержке молодых специалистов уже дает свои плоды, так в текущем году в районную больницу прибыли 3 врача и 3 средних медработника. Это один из первых домов для медработников, для улучшения социальной инициативы в регионе.

«Делать подарки к праздникам стало уже доброй традицией. Уютное общежитие – подарок в этом году медработникам, сделанный общими силами как горожан, так и самой больницы. Один из факторов, влияющих на дефицит кадров, – это отсутствие жилья. Общежитие является очень важным временным решением, первой ступенькой к решению жилищной проблемы. Этот вид жилья долгое время спасал многие семьи. Конечно, счастливы, что нашим молодым специалистам предоставлены такие условия для жизни. Это еще раз подтверждает, что укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения района успешно реализуется. Будем надеяться, что ребятам тут понравится, и они будут долго работать в нашей больнице», - поделилась врач хирург Абдуназарова Жулдыз.

Площадь открывшегося общежития для медицинских работников в селе составила 80 кв. м. К слову, в селе Егиндыколь уже имеется 2 общежития, а всего в Егиндыкольском районе 8 общежитий как для медработников, так и для студентов, и местных работников.

В рамках государственной поддержки в текущем году в Акмолинской области 33 молодых специалиста в сфере здравоохранения получат подъемные в размере 1 млн. тенге. По программе «С дипломом в село» специалисты уже получают по 100 МРП, а это 252 тыс. тенге.

Также решаются вопросы с обеспечением жилья для медработников