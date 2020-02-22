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Общетюркскую историю начали изучать в школах Азербайджана, Казахстана и Турции

22 Февраля 2020 00:01
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Общетюркскую историю начали изучать в школах Азербайджана, Казахстана и Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Учебник «Общая тюркская история», разработанный Международной тюркской академией по поручению глав Тюркского совета, начали включать в учебные программы школ Азербайджана, Казахстана и Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт академии.

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В этом году 30 000 учеников в Турции, 15 000 в Казахстане и 10 000 в Азербайджане выбрали предмет «Общетюркская история» качестве факультатива.

Учебник охватывает период с древних времен до XV века. В учебнике, помимо истории государств тюркоязычных народов, подробно представлена история возникновения традиций, культур и национальных игр.


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Ключевые слова: Образование, История Казахстана, Азербайджан, Турция, Тюркский мир,
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