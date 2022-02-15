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Общество ждет от нас конкретных и действенных мер – Алихан Смаилов

15 Февраля 2022 12:33
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Общество ждет от нас конкретных и действенных мер – Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общество ждет от нас конкретных и действенных мер. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казиформ».

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«В текущих условиях мы должны максимально мобилизоваться и показать реальные результаты. Общество ждет от нас конкретных и действенных мер. Предстоит проделать большую работу, необходимо оперативно и эффективно исполнить каждое поручение Главы государства. Главная задача для нас – это повышение доходов наших граждан и улучшение качества жизни населения», - сказал Алихан Смаилов.

Премьер отметил, что также необходимо сфокусироваться на развитии конкурентоспособной и диверсифицированной экономики.

«Каждый министр и аким несет персональную ответственность за качество и оперативность принимаемых мер. Моим заместителям по курируемым отраслям и госорганам организовать четкую координацию и контроль», - подчеркнул Алихан Смаилов.

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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Президентский пакет мер  
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Автор:

Серик Сабеков

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